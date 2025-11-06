L' Atalanta batte 1-0 il Marsiglia di De Zerbi tra le proteste per il gol di Samardzic
Dopo una partita estremamente equilibrata, il pubblico del Vélodrome certo non si aspettava un finale di gara tanto controverso. L’Atalanta, dopo che De Ketelaere si era visto parare un calcio di rigore, spreca qualche occasione di troppo senza che il Marsiglia di De Zerbi riesca ad approfittarne. Al 90’ ecco l’episodio che consegna tre punti pesantissimi alla Dea: su un’azione confusa, Ederson controlla in area un pallone complicato, forse con la mano. Mentre i giocatori dell’Om protestano con l’arbitro, gli orobici si rovesciano in avanti, lasciando fare al nuovo entrato Samardzic. L’ex Udinese fa tutto da solo, semina un paio di difensori e fa partire un tiro a giro mancino che non lascia speranza a Rulli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
