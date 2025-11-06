L’anatra all’arancia | Emilio Solfrizzi e Irene Ferri a Monfalcone Udine Codroipo e Maniago
Ha preso il via lunedì 3 novembre dal Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone la tournée regionale de L’anatra all’arancia, commedia di straordinario successo fin dal suo debutto a fine anni Sessanta. L’allestimento che farà tappa in Friuli Venezia Giulia è firmato alla regia da Claudio Gregori – il “Greg” del duo Lillo & Greg – e vede protagonisti Emilio Solfrizzi e Irene Ferri. Accanto a loro, sul palco, Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo. Lo spettacolo sarà ospite del Circuito ERT anche martedì 4 novembre, ancora a Monfalcone, sabato 8 novembre al Teatro Comunale Benois-De Cecco di Codroipo e domenica 9 novembre al Teatro Giuseppe Verdi di Maniago. 🔗 Leggi su Udine20.it
