L’America punisce Trump | i democratici vincono a New York in Virginia e New Jersey

Un’ondata democratica travolge i repubblicani in 4 stati chiave martedì, eleggendo Zohran Mamdani sindaco di New York e infliggendo un duro colpo politico al presidente Donald Trump. Zohran Mamdani, 34 anni, deputato statale e figura della corrente socialista, è il nuovo 111mo sindaco di New York, primo musulmano e sud-asiatico a ricoprire la carica. Martedì ha sconfitto l’ex governatore Andrew Cuomo, appoggiato da Trump, con il 51,5% dei voti contro il 40%. La vittoria è stata certificata dall’Associated Press 35 minuti dopo la chiusura dei seggi, segnando una svolta generazionale e ideologica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - L’America punisce Trump: i democratici vincono a New York, in Virginia e New Jersey

Leggi anche questi approfondimenti

Le attiviste imbrattano il dipinto di Cristoforo Colombo a Madrid: «La scoperta dell'America è stata oppressione e sfruttamento». Le attiviste di Futuro Vegetal hanno infatti schizzato con vernice biodegradabile rossa il dipinto «Primo omaggio a Cristoforo Colo - facebook.com Vai su Facebook

Trump usa lo shutdown per punire gli Stati dem e consolidare il suo potere - L’amministrazione Trump utilizza la chiusura del governo per ridurre l’apparato statale e perseguire obiettivi politici. Riporta tg24.sky.it

Trump: probabilmente avremo uno shutdown, i democratici stanno prendendo un rischio (RCO) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che gli Stati Uniti si stanno probabilmente dirigendo verso il quindicesimo shutdown ... Come scrive ilsole24ore.com

Trump blocca fondi per clima infrastutture: colpiti stati democratici - La manovra, che colpisce 16 stati per lo più democratici, è stata annunciata durante lo shutdown. primaonline.it scrive