L’alpinista ha scalato le vette dell’Himalaya 121 volte, conosce bene quelle montagne. Ed è anche pilota di elicottero. “Per raggiungere i luoghi degli incidenti ci vogliono ore e il meteo varia lungo il tragitto. Gli italiani erano preparati e ben equipaggiati”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - L’alpinista Simone Moro: “In questa stagione tempesta imprevedibile. In Nepal soccorsi difficili”