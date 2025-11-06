L’alpinista Simone Moro | In questa stagione tempesta imprevedibile In Nepal soccorsi difficili
L’alpinista ha scalato le vette dell’Himalaya 121 volte, conosce bene quelle montagne. Ed è anche pilota di elicottero. “Per raggiungere i luoghi degli incidenti ci vogliono ore e il meteo varia lungo il tragitto. Gli italiani erano preparati e ben equipaggiati”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
