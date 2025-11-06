L' allarme dei giudici sugli affitti brevi | Scelta del Governo incentiva l' evasione

Today.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La norma sugli affitti brevi potrebbe favorire l'evasione fiscale. L'allarme è stato lanciato dalla Corte dei conti in Parlamento. La magistratura contabile - finita nel mirino del governo dopo la bocciatura del ponte sullo Stretto - ha provato a quantificare gli effetti di una delle misure. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

allarme giudici affitti breviManovra 2025, allarme della Corte dei conti: “Esploderanno gli affitti in nero”. Nuovo attacco al governo - Sugli affitti brevi "la differenza di regime fiscale potrebbe incidere negativamente incentivando il fenomeno delle locazioni brevi non ... Segnala iltempo.it

allarme giudici affitti breviCorte dei conti: «Norma su affitti brevi rischia di favorire il nero» - Dopo il caso del Ponte di Messina nuovo richiamo dei giudici contabili al governo. Da msn.com

allarme giudici affitti breviTASSAZIONE AFFITTI BREVI/ Alla ricerca di un accordo per cambiare la manovra tra richieste e proposte - Nelle audizioni sulla manovra sono emerse le richieste di modificare la norma relativa alla tassazione sugli affitti brevi ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Allarme Giudici Affitti Brevi