L' allarme dei giudici sugli affitti brevi | Scelta del Governo incentiva l' evasione
La norma sugli affitti brevi potrebbe favorire l'evasione fiscale. L'allarme è stato lanciato dalla Corte dei conti in Parlamento. La magistratura contabile - finita nel mirino del governo dopo la bocciatura del ponte sullo Stretto - ha provato a quantificare gli effetti di una delle misure. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Riforma tributaria: carichi di lavoro insostenibili per i giudici Il Ministero dell’Economia propone fino a 370 sentenze l’anno per ogni magistrato tributario, ma il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) lancia l’allarme: numeri irrealistici e dann - facebook.com Vai su Facebook
Manovra 2025, allarme della Corte dei conti: “Esploderanno gli affitti in nero”. Nuovo attacco al governo - Sugli affitti brevi "la differenza di regime fiscale potrebbe incidere negativamente incentivando il fenomeno delle locazioni brevi non ... Segnala iltempo.it
Corte dei conti: «Norma su affitti brevi rischia di favorire il nero» - Dopo il caso del Ponte di Messina nuovo richiamo dei giudici contabili al governo. Da msn.com
TASSAZIONE AFFITTI BREVI/ Alla ricerca di un accordo per cambiare la manovra tra richieste e proposte - Nelle audizioni sulla manovra sono emerse le richieste di modificare la norma relativa alla tassazione sugli affitti brevi ... Secondo ilsussidiario.net