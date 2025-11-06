Laerte Pappalardo | Dopo l'Isola arrivai a 51 kg mangiavo solo una mela e una scatoletta di tonno al giorno
Laerte Pappalardo è stato ospite nella puntata de La Volta Buona di giovedì 6 novembre. Il figlio di Adriano, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, ha raccontato i suoi disturbi alimentari, sopraggiunti dopo aver partecipato al reality show: "Non ho più mangiato per due anni, fu necessario un ricovero". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Laerte Pappalardo: "Dopo l'Isola arrivai a 51 kg, mangiavo solo una mela e una scatoletta di tonno al giorno" - Il figlio di Adriano, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, ha raccontato i suoi disturbi alimentari
Laerte Pappalardo: "Per due anni non ho mangiato dopo l'Isola dei famosi" - "Sono precipitato nell'anoressia.
"Anoressia e ricoverato d'urgenza a 51 kg": il dramma di Laerte Pappalardo dopo L'Isola dei Famosi - Laerte Pappalardo, figlio di Adriano, racconta a "La Volta Buona" il dramma dell'anoressia vissuto dopo L'Isola dei Famosi.