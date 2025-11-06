Lady droga arrestata dai carabinieri | deve scontare 4 anni di carcere

Una 32enne di Alife è stata arrestata dai carabinieri. I militari le hanno notificato un provvedimento di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Napoli, per una condanna a 4 anni per spaccio di droga.La donna è stata associata alla casa circondariale di Santa Maria. 🔗 Leggi su Casertanews.it