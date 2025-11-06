L’addio a Piero Ceccatelli e il lutto nel giornalismo | una voce autorevole un uomo di verità

Prato, 6 novembre 2025 – La sua grande passione è sempre stata la scrittura con la quale ha saputo raccontare con affreschi vivaci la storia quotidiana di Prato e della sua gente. Piero Ceccatelli ha iniziato il lavoro di giornalista che sognava da bambino a 15 anni nella appena nata Radio Prato. Ancora al liceo classico Cicognini diventa corrispondente del Tirreno e scrive per il Guerin Sportivo. In parallelo agli studi in giurisprudenza all’università di Firenze ha svolto una intensa attività di free lance per Ansa, Gazzetta dello Sport, Rai 3 Toscana, Progress e dirige i periodici Prato Sport e La Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’addio a Piero Ceccatelli e il lutto nel giornalismo: una voce autorevole, un uomo di verità

