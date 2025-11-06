La volta buona Veronica Maya | Mi dicono che sono tutta rifatta ma non è così

Periodicodaily.com | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Veronica Maya e il marito, il chirurgo plastico Marco Moraci, sono stati ospiti oggi, giovedì 6 novembre, a La volta buona. La conduttrice e showgirl, spesso al centro di critiche sui social per presunti ritocchi estetici, ha affrontato l'argomento con grande trasparenza, chiarendo una volta per tutte la verità.  "È una responsabilità grande . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

volta buona veronica mayaLa volta buona, Veronica Maya: "Mi dicono che sono tutta rifatta, ma non è così" - Veronica Maya e il marito, il chirurgo plastico Marco Moraci, sono stati ospiti oggi, giovedì 6 novembre, a La volta buona. Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Volta Buona Veronica Maya