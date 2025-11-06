La tragedia sull’Himalaya | non si trovano due corpi Ansia per un altro gruppo di 5 italiani

La Farnesina: “Poche possibilità che Di Marcello e Kirchler siano vivi”. Persi i contatti con cinque escursionisti di Como, ma l’agenzia rassicura: “Sono in una zona senza connessione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

