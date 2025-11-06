La salvezza della prescrizione per Andrea Gal l’escort dei vip che nascose 5 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate

Calciatori, imprenditori e politici sono stati tra i clienti che nel corso degli anni hanno permesso alla accompagnatrice di lusso Andrea Gal, cittadina ungherese residente a Rimini, di ammassare una fortuna di 5 milioni di euro. La donna, però, non li ha mai dichiarati al fisco italiano e per questo era finita alla sbarra nel 2010. In tribunale Gal non si è mai presentata e ora non dovrà neanche più farlo, perché dopo 15 anni il reato per il quale era imputata, evasione fiscale (correlato al reddito da prostituzione), è ormai caduto in prescrizione. La strategia per sfuggire alla giustizia. Oggi Andrea Gal ha 44 anni. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Bonolis: 'Juve andava radiata, altro che gloria!' Caro Paolo Bonolis, sei un campione di oggettività, ammettilo! La tua "barzelletta" è oggettivamente spassosa! Parli di radiazione e di prescrizione sul doping, ma dimentichi sempre i dettagli che rendono la s - facebook.com Vai su Facebook

La salvezza della prescrizione per Andrea Gal, l’escort dei vip che nascose 5 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate - Calciatori, imprenditori e politici sono stati tra i clienti che nel corso degli anni hanno permesso alla accompagnatrice di lusso Andrea Gal, cittadina ungherese residente a Rimini, di ammassare una ... Segnala open.online

Evasione da 5 milioni di euro: dopo 15 anni reato prescritto per Andrea Gal, la escort dei vip - Un’accompagnatrice di lusso ungherese era alla sbarra per omessa dichiarazione dei redditi dal 2010 al 2014. Si legge su msn.com

Andrea Gal, l'escort dei vip prescritta per l'evasione fiscale da 5 milioni di euro: «Ora vive a Dubai, aveva ammesso di avere un conto in banca da urlo» - L'evasione fiscale contestata tra il 2010 e il 2014 per la professione svolta in Romagna: oggi la donna ungherese ha 44 anni e i soldi vennero trasferiti a San Marino e poi negli Emirati Arabi. Scrive msn.com