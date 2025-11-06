La rivincita di Mauro Glorioso lo studente colpito dalla bicicletta si è laureato in Medicina

Il terribile dramma che lo ha colpito non gli ha impedito di prendere in mano la propria vita e andare avanti: stiamo parlando di Mauro Glorioso, il giovane, oggi 26enne, che nel gennaio 2023 venne coinvolto in un incidente ai Murazzi (Torino). Il 21 gennaio 2023, infatti, rimase tetraplegico dopo essere stato colpito da una bicicletta lanciata dai Murazzi del Po. Un incidente gravissimo che ha cambiato per sempre la sua vita, dato che adesso è costretto a usare una sedia a rotelle. Tuttavia Mauro non si è arreso, e proprio oggi, giovedì 6 novembre, è riuscito a conseguire la laurea in Medicina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La rivincita di Mauro Glorioso, lo studente colpito dalla bicicletta si è laureato in Medicina

Leggi anche questi approfondimenti

L’election day del 4 novembre ha segnato una prima rivincita dei democratici, dopo l’ondata conservatrice che ha investito gli Stati Uniti d’America con il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump dello scorso anno. New Jersey e Virginia hanno scelto per la pri - facebook.com Vai su Facebook

Bici ai Murazzi, si è laureato in Medicina Mauro Glorioso - Lo studente palermitano rimasto tetraplegico dopo essere stato colpito dalla bici lanciata da un gruppo di giovani ha detto: "Ora preferisco pensare al futuro" ... Scrive rainews.it

Torino, lo studente colpito dalla bicicletta lanciata dai Murazzi si è laureato - Il 26enne, rimasto ferito gravemente dopo l'incidente avvenuto gel gennaio 2023, ha discusso la tesi e conseguito la laurea in Medicina alle Molinette. Secondo tg24.sky.it

Mauro Glorioso si laurea in medicina, due anni dopo l’incidente ai Murazzi che lo ha costretto sulla sedia a rotelle - Oggi è medico e simbolo di tenacia, mentre il processo contro gli aggressori prosegue in tribunale ... Scrive giornalelavoce.it