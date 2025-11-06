La rinascita di Diego Moscarella | sfida la disabilità vincendo con la racchetta

Paura e sofferenza, speranza, delusione e quindi rinascita. Grazie al tennis e ad Active Sport. Sono i passaggi chiave della storia personale del giovane Diego Moscarella, classe 2010 da Brescia, uno degli ultimi arrivati nella grande famiglia dell’associazione bresciana attiva da 17 anni nel. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it