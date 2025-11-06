La raccolta firme per aumentare di 5 euro tutti i pacchetti di sigarette

Today.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque euro in più sul prezzo di tutti i prodotti da fumo, comprese le nuove sigarette elettroniche, per contrastare il tabagismo e reperire fondi da investire nel sistema sanitario nazionale. L'idea arriva da Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Fondazione Airc per la ricerca sul. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

