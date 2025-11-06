La raccolta firme per aumentare di 5 euro tutti i pacchetti di sigarette
Cinque euro in più sul prezzo di tutti i prodotti da fumo, comprese le nuove sigarette elettroniche, per contrastare il tabagismo e reperire fondi da investire nel sistema sanitario nazionale. L'idea arriva da Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Fondazione Airc per la ricerca sul. 🔗 Leggi su Today.it
Sigarette più care per salvare vite: parte la raccolta firme per aumentare di 5 euro il prezzo dei pacchetti - Avanzata una proposta di legge d’iniziativa popolare per scoraggiare il fumo e finanziare il Servizio sanitario nazionale. Scrive ilsole24ore.com
Fumo. La proposta delle società oncologiche: “Aumento di 5 euro sul prezzo di sigarette ed e-cig” - Le principali associazioni oncologiche italiane lanciano una proposta di legge per aumentare di 5 euro il prezzo di sigarette e prodotti da fumo. Secondo quotidianosanita.it