La protesta dei farmacisti in piazza | In otto anni 80 euro di aumento vogliamo un contratto di tutto rispetto
Oggi, giovedì 6 novembre, i lavoratori delle farmacie private hanno incrociato le braccia per l’interno turno di lavoro in tutta Italia, per chiedere il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Presidio in Piazza del Popolo a Cesena.Leggi l'articolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
NanoTV. . Live da #Napoli- La protesta della categoria dei #Farmacisti campani che scioperano per un contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto da oltre un anno. Chiedono dignità e rispetto per il loro ruolo di prossimità Paolo Fusco #Live #ViaToled - facebook.com Vai su Facebook
Convenzione farmacie comunali e sport, l’opposizione protesta: «Perché alcune società sì e altre no?» - Il Giunco - X Vai su X
Perugia, la protesta dei farmacisti in piazza: le foto - Almeno 300 dipendenti delle farmacie private hanno partecipato, giovedì a Perugia, a un presidio e a un corteo di protesta per chiedere il rinnovo di un contratto collettivo fermo ormai da agosto 2024 ... Scrive umbria24.it
Farmacisti privati in sciopero: protesta di 24 ore per il rinnovo del contratto scaduto - Nella giornata di oggi 6 novembre circa 60mila dipendenti delle oltre18mila farmacie private di tutta Italia incroceranno le braccia per chiedere il rinnovo ... Segnala repubblica.it
«Basta profitti sulla pelle dei farmacisti», protesta a Cagliari sotto il Consiglio regionale - Anche oggi la Sardegna è scesa in piazza con i farmacisti collaboratori in sciopero in tutta Italia. Scrive msn.com