La Promessa shock in arrivo | Jana e Cruz lasciano la soap in modo drammatico

Le soap spagnole ci hanno insegnato una regola semplice: nessuno è davvero al sicuro. Dopo la storica morte di Pepa Balmes ne Il Segreto, anche La Promessa, la serie che ogni sera appassiona il pubblico di Rete 4, si prepara a sconvolgere i telespettatori con due addii inaspettati. Tra poche settimane, Jana Exposito (Ana Garcés), protagonista indiscussa della storia, e Cruz Ezquerdo (Eva Martín), la temuta dark lady del palazzo, usciranno definitivamente di scena in modo tragico. Jana muore dopo un colpo di pistola: addio alla protagonista. Fresca di nozze con Manuel (Arturo García Sancho) e in dolce attesa, Jana verrà ferita da un colpo di pistola all’addome. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - La Promessa, shock in arrivo: Jana e Cruz lasciano la soap in modo drammatico

