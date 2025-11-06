La promessa anticipazioni al 15 novembre | scontro tra Jana e Cruz

La promessa, anticipazioni dal 9 al 15 novembre. La gravidanza di Jana non ha portato pace nel suo rapporto con Cruz. La gravidanza di Jana non ha portato pace nel suo rapporto con Cruz, e le pressioni di Leocadia affinché la marchesa sia sincera finiscono per provocare un violento scontro tra le due donne. Nel . 🔗 Leggi su 2anews.it

