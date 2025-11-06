La promessa anticipazioni al 15 novembre | scontro tra Jana e Cruz
La promessa, anticipazioni dal 9 al 15 novembre. La gravidanza di Jana non ha portato pace nel suo rapporto con Cruz. La gravidanza di Jana non ha portato pace nel suo rapporto con Cruz, e le pressioni di Leocadia affinché la marchesa sia sincera finiscono per provocare un violento scontro tra le due donne. Nel . 🔗 Leggi su 2anews.it
Approfondisci con queste news
#lapromessa #anticipazioni #trame dal 9 al 15 #novembre - X Vai su X
#LaPromessa, anticipazioni dal 3 al 9 novembre 2025: Curro e Jana cercano di far ritornare Ramona a Lujan Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della soap iberica - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa Anticipazioni dal 9 al 15 novembre 2025: Angela sventa i piani dei marchesi e salva Martina e Curro! - Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 9 al 15 novembre 2025. Riporta msn.com
Trame La Promessa dal 10 al 16 novembre, anticipazioni - La Promessa anticipazioni 10 al 16 novembre: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. Si legge su tvserial.it
La promessa, anticipazioni dal 9 al 15 novembre 2025 - Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 9 a sabato 15 novembre 2025 La gravidanza di Jana non ha portato pace nel suo rapporto ... Lo riporta msn.com