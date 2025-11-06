La più grande fiera delle armi da caccia e sportive? L' anno prossimo sarà a Parma

Parmatoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quinta edizione di EOS–European Outdoor show si terrà a Fiere di Parma dal 28 al 30 marzo 2026. Dopo quattro edizioni a Verona, EOS show si trasferisce nel cuore della Food Valley. Una scelta condivisa dalle principali associazioni di categoria, che segna l’inizio di una fase di crescita. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

