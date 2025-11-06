La media dei sondaggi è una mazzata per Schlein | doccia gelata Pd dai numeri Sorride Calenda

La Supermedia di oggi è una delle più 'robuste' viste da un po' di tempo a questa parte, grazie al gran numero di rilevazioni pubblicate nelle ultime due settimane, più di 10, da parte di ben 9 istituti diversi. La sostanza dei rapporti di forza non cambia molto, ma alcune tendenze sì: Fratelli d'Italia perde quasi mezzo punto e torna, sia pure di poco, sotto il 30%, ma chi cala maggiormente è il Pd (-0,7%). Azione risale al 3,5%, staccando nuovamente Italia Viva (2,4%). Questa, nel dettaglio, la Supermedia: Liste: FDI 29,9 (-0,4) PD 21,5 (-0,7) M5S 12,6 (+0,1) Forza Italia 9,1 (+0,2) Lega 8,2 (-0,3) VerdiSinistra 6,3 (-0,1) Azione 3,5 (+0,5) Italia Viva 2,4 (-0,1) +Europa 1,7 (=) Noi Moderati 1,1 (+0,2) *non rilevato da Tecné Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 48,3 (-0,4) Centrosinistra 29,5 (-0,8) M5S 12,6 (+0,1) Terzo Polo 5,9 (+0,4) Altri 3,7 (+0,7) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto al dato di due settimane fa (23 ottobre 2025) NOTA: La Supermedia YoutrendAgi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

