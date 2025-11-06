La Lombardia accoglie 3 bimbi da Gaza per offrirgli cure sanitarie

Ilgiorno.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 06 novembre 2025 –  Tre bambini provenienti da Gaza sono arrivati ieri sera all'aeroporto di Milano Linate a bordo di un Boeing 767 dell'Aeronautica Militare partito da Eilat. Si tratta di due bambine di 3 e 5 anni e di un bambino di 6, giunti insieme alle loro famiglie per un totale di 17 persone, oltre a un altro piccolo paziente diretto all'ospedale Regina Margherita di Torino. L’arrivo. Ad accoglierli sulla pista i team sanitari dell' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU), che hanno effettuato una prima valutazione clinica e disposto il trasferimento immediato nelle strutture piu' idonee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la lombardia accoglie 3 bimbi da gaza per offrirgli cure sanitarie

© Ilgiorno.it - La Lombardia accoglie 3 bimbi da Gaza per offrirgli cure sanitarie

Altri contenuti sullo stesso argomento

lombardia accoglie 3 bimbiAltri 4 bambini di Gaza verranno curati in Lombardia - Sono in totale 25 i bambini provenienti da Gaza con politraumi da guerra, accompagnati da 69 parenti o caregiver, curati e assistiti nelle strutture ospedaliere della Lombardia, arrivati grazie a medi ... ansa.it scrive

Altri tre bimbi di Gaza in Lombardia per essere curati - 130 dell'Aeronautica Militare è atterrato all'aeroporto militare di Villafranca di Verona, proveniente da Eilat ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lombardia Accoglie 3 Bimbi