La Lombardia accoglie 3 bimbi da Gaza per offrirgli cure sanitarie
Milano, 06 novembre 2025 – Tre bambini provenienti da Gaza sono arrivati ieri sera all'aeroporto di Milano Linate a bordo di un Boeing 767 dell'Aeronautica Militare partito da Eilat. Si tratta di due bambine di 3 e 5 anni e di un bambino di 6, giunti insieme alle loro famiglie per un totale di 17 persone, oltre a un altro piccolo paziente diretto all'ospedale Regina Margherita di Torino. L’arrivo. Ad accoglierli sulla pista i team sanitari dell' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU), che hanno effettuato una prima valutazione clinica e disposto il trasferimento immediato nelle strutture piu' idonee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi e domani #RegioneLombardia sarà presente a @smaunotes, evento di riferimento per l’innovazione, e accoglie 20 #startup finaliste della #Call4Startup, attive nel campo dell’ #IA in specifici ambiti industriali. Scopri programma e startup partecipanti - X Vai su X
Molto più di un maneggio GVL Giacche Verdi Lombardia Uno spazio che accoglie per avvicinare al mondo del cavallo, uno spazio che riabilita. Ma anche un Centro Polifunzionale per l'Emergenza di Protezione Civile. Curiosi? Potete trovare molte informazio - facebook.com Vai su Facebook
Altri 4 bambini di Gaza verranno curati in Lombardia - Sono in totale 25 i bambini provenienti da Gaza con politraumi da guerra, accompagnati da 69 parenti o caregiver, curati e assistiti nelle strutture ospedaliere della Lombardia, arrivati grazie a medi ... ansa.it scrive
Altri tre bimbi di Gaza in Lombardia per essere curati - 130 dell'Aeronautica Militare è atterrato all'aeroporto militare di Villafranca di Verona, proveniente da Eilat ... Segnala ansa.it