Milano, 06 novembre 2025 – Tre bambini provenienti da Gaza sono arrivati ieri sera all'aeroporto di Milano Linate a bordo di un Boeing 767 dell'Aeronautica Militare partito da Eilat. Si tratta di due bambine di 3 e 5 anni e di un bambino di 6, giunti insieme alle loro famiglie per un totale di 17 persone, oltre a un altro piccolo paziente diretto all'ospedale Regina Margherita di Torino. L’arrivo. Ad accoglierli sulla pista i team sanitari dell' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU), che hanno effettuato una prima valutazione clinica e disposto il trasferimento immediato nelle strutture piu' idonee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Lombardia accoglie 3 bimbi da Gaza per offrirgli cure sanitarie