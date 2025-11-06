la lega di serie a ha perso ancora contro lo youtuber che ricreava gli highlights usando fifa

La Lega di Serie A aveva denunciato uno Youtuber perché ricostruiva, usando il noto videogioco EA Sports FC (FIFA), le azioni da goal delle partite di serie A. Dopo la vittoria in primo grado arriva la conferma: è una creazione autonoma.. 🔗 Leggi su Dday.it

