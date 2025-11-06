La dolcezza del Chocofestival e i sapori d' autunno fra vino novello olio e castagne danno gusto al weekend | la guida agli eventi

Il secondo fine settimana di novembre porta con sé la golosità del cioccolato, la bontà di olio e vino nuovi, proposte culturali e molto altro. Come ogni weekend, c'è la guida di Chieti Today per farvi scegliere fra alcune proposte selezionate tra quelle pubblicate nella sezione Cosa fare in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

