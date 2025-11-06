La difesa è sempre legittima | anziano di Rovigo spara al rapinatore Meloni e Salvini esultano sui Social

“La difesa è sempre legittima”. Ha deciso di prendere posizione così la premier Giorgia Meloni sul caso dell’anziano di Grignano Polesine che domenica ha sparato e ferito un rapinatore durante una tentata rapina nella sua abitazione. L’uomo non è indagato in base alle nuove norme sulla legittima difesa. L’anziano, sentendo dei rumori provenire da un’altra zona della casa, ha imbracciato il suo fucile e ha sparato per mettere in fuga i rapinatori, colpendone uno di striscio, stando alla scarsa quantità di sangue rilevata dalla Polizia scientifica. La tentata rapina: ecco com’è andata per la procura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “La difesa è sempre legittima”: anziano di Rovigo spara al rapinatore, Meloni e Salvini esultano sui Social

