La Commissione UE ha adottato oggi un pacchetto completo sui trasporti, volto ad accelerare la realizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità europea a stimolare gli investimenti in carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per i settori dell’aviazione e del trasporto marittimo. Competitività e sostenibilità sono i principi guida di questa iniziativa, che mira a rendere il sistema dei trasporti dell’Unione più efficiente, interconnesso, accessibile, pulito e resiliente, anche aprendo la strada a un biglietto unico multimodale. Il pacchetto comprende due misure principali: il Piano d’azione per l’alta velocità ferroviaria e il Sustainable Transport Investment Plan (STIP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Commissione presenta il pacchetto trasporti: alta velocità, investimenti nei carburanti puliti e biglietto unico

