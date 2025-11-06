La combo giacca in pelle e gonna in pizzo rappresenta uno degli abbinamenti più riusciti dello street style contemporaneo: un equilibrio perfetto tra grinta e femminilità, tra il fascino rock e la delicatezza. GUARDA LE FOTO I look con blazer e gonna spezzati da copiare allo street style. Qualche esempio? La mise ideale per le giornate autunnali comprende un maglione dolcevita, una giacca in pelle, una lace skirt e degli stivali alti fino al ginocchio, mentre un outfit da copiare nei prossimi mesi è quello che mescola un mini abito in maglia a una gonna trasparente con dettagli in pizzo, un capospalla over e degli stivali. 🔗 Leggi su Amica.it

