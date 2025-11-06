la canadian school of florence lancia il doppio diploma canadese e italiano

La Canadian School of Florence (CSF) ha ricevuto ufficialmente il riconoscimento come Scuola Paritaria per il livello di Scuola Superiore dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dopo aver già ottenuto il riconoscimento per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, CSF diventa ora un’istituzione pienamente accreditata in tutti i livelli scolastici in Italia, offrendo un percorso educativo completo e legalmente riconosciuto, dalla prima infanzia al diploma di scuola superiore. Canadian School CSF offre un innovativo programma di doppio diploma, il primo del suo genere in Italia agli studenti della Scuola Superiore dove conseguano due diplomi ufficialmente riconosciuti: il diploma italiano del Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico Sociale e il Ontario Secondary School Diploma (OSSD) del Canada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

