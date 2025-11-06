La C è un campionato tosto Ora abbiamo capito cosa serve per restare in alto

Padovaoggi.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cittadella vola, e stavolta lo fa con la testa, con la gamba e con il cuore del suo capitano. La vittoria contro la Pro Vercelli  ha confermato il momento di grazia della squadra di Mister Iori, capace di subire appena due gol nelle ultime sei giornate, segnandone altrettanti sei. E a firmare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Union Brescia, parla il ds Ferretti: "Campionato tosto e stimolante. Ci faremo trovare pronti" - Oggi pomeriggio si &#232; svolta la composizione dei tre gironi che formeranno il prossimo campionato di Serie C. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: C 232 Campionato Tosto