La bufala dell’uscita dell’Italia dall’UE annunciata da Giorgia Meloni

Un video pubblicato su Facebook a inizio novembre, mostra una giovane donna che, con tono giornalistico, dichiara che “l’Italia sta considerando l’uscita dall’Unione Europea” e che Giorgia Meloni avrebbe accusato Bruxelles di essere un “club per élite”. Secondo la narratrice, l’annuncio avrebbe scatenato il panico sui mercati e fatto crollare l’euro. Tuttavia, nulla di questa narrazione rappresenta la realtà. Si tratta di una fake news riciclata, da noi già smontata, originata da un’operazione di disinformazione online che combina intelligenza artificiale, account falsi e narrazioni anti-UE. Per chi ha fretta. 🔗 Leggi su Open.online