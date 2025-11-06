Knit for charity dove la solidarietà si tesse con i ferri da maglia!
Passione per la maglia e desiderio di aiutare gli altri: è questo lo spirito di “Knit for Charity”, l'iniziativa promossa dalla Croce Rossa di Milano insieme alla community del "Knit Garden Bar Lanadimiele" e ai designer "Giuliano&Giusy Marelli".L'invito è a tutte le amanti e gli amanti dei ferri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
