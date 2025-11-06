Kim Kardashian | A causa di Chatgpt ho fallito il test in giurisprudenza Non è buono per studiare

Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair e condotta da Teyana Taylor, Kim Kardashian ha raccontato un episodio legato al suo percorso di studi in Giurisprudenza. Il riferimento era diretto a ChatGPT, uno strumento che – come ha spiegato – utilizza regolarmente come supporto per preparare gli esami. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

La star ha raccontato di aver fallito gli esami di legge a causa dei consigli dell'intelligenza artificiale - facebook.com Vai su Facebook

Kim Kardashian contro ChatGPT: "Mi ha fatto sbagliare gli esami di legge" - A colpire proprio ChatGPT sono state le parole di Kim Kardashian, che rivelano - Da r101.it

Il “trucco” usato da Kim Kardashian per laurearsi: ChatGpt per sostenere gli esami - Kim Kardashian si è laureata in Giurisprudenza lo scorso maggio ma solo oggi si è lasciata sfuggire una piccola indiscrezione: per sostenere alcuni esami ... Riporta fanpage.it

Kim Kardashian accusa ChatGPT: “Mi ha fatto fallire l’esame di legge” - Kim Kardashian rivela di aver usato ChatGPT per studiare Giurisprudenza: “Mi ha fatto fallire l’esame, ma mi ha insegnato una lezione di vita" ... Segnala rumors.it