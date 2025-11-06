Juventus Women senatrici a vita Non solo riconoscenza perché il club rinnova le veterane ad oltranza?

di Mauro Munno Bonansea ha prolungato fino al 2027. Nella sua conferenza di presentazione Canzi disse che la parola ‘ senatrici ’ non gli piaceva. Era già stato messo al corrente su tutto: le scelte ‘comode’ di Montemurro, il rischio che Lehmann potesse creare degli scompensi interni. Meglio azzerare tutto e parlare solo di ‘ giocatrici ’: niente gerarchie, niente sovrastrutture pericolose. Nessuna sul piedistallo: per questo la fascia finì – attraverso l’escamotage delle presenze – sul braccio di Caruso (con Gama infortunata, un modo per non darla realmente a nessuna). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

