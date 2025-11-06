Juventus-Torino sabato 08 novembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici I granata proveranno a sfatare il tabù
Uno dei match di cartello dell’11esimo turno del campionato di Serie A è di certo il derby della Mole tra Juventus e Torino. I bianconeri sono in fiducia perché l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti ha portato entusiasmo e puntano a ottenere la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Udinese e Cremonese, sperando però stavolta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
Serie A, Pisa-Cremonese 1-0 i toscani trovano la prima vittoria della stagione.. Domani il derby della Mole Juventus-Torino, domenica Genoa-Fiorentina primo scontro salvezza. Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/20 - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni del derby #JuventusTorino #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X
Pronostico Juventus-Torino: un tabù che resiste da oltre trent’anni - Torino è una partita valida per l'undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: formazioni, pronostico, tv, streaming. Come scrive ilveggente.it
Serie A, Juventus-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv - Torino si prepara a vivere una delle giornate più sentite della stagione: sabato 8 novembre, alle 18, l’Allianz Stadium sarà teatro del Derby della Mole, valido per l’undicesima giornata di Serie ... Come scrive torinotoday.it
Juventus-Torino pronostico e quote: la chicca sul Derby - Torino con la chicca del nostro esperto sulle quote risultato esatto del Derby. Lo riporta calciomercato.com