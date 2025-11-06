Juventus Fuser racconta il derby tra tifo bianconero e maglia del Torino

L’ex centrocampista del Torino Diego Fuser si è raccontato alla Gazzetta dello Sport. Il passato da tifoso bianconero, la militanza nel Torino e la tragedia della morte del figlio. Fuser ha raccontato di essere stato un tifoso bianconero, eredità trasmessa dal papà con cui andava allo stadio. Poi il passaggio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Fuser racconta il derby tra tifo bianconero e maglia del Torino

Contenuti che potrebbero interessarti

Fuser: "Quando giochi contro la Juventus ti accorgi di tante cose e non puoi tifarla più. Devastato dalla morte di mio figlio" dlvr.it/TP52tM #Fiorentina - X Vai su X

Fuser, ex tifoso della Juventus: "quando ci giochi contro non puoi tifarla più" - facebook.com Vai su Facebook

Torino, settimana da derby: Cairo carica la squadra e il Filadelfia si prepara alla Juventus - Torino, settimana da derby: Cairo carica la squadra e il Filadelfia si prepara alla Juventus, analizza tutto Gazzetta. Come scrive tuttojuve.com

Diego Fuser 14 anni dopo la perdita del figlio: “Niente è stato più come prima”. Cosa fa oggi - Diego Fuser a 56 anni si è completamente allontanato dal mondo del calcio: il dolore per la morte del figlio Matteo lo ha segnato per sempre ... Segnala fanpage.it

Fuser: "Quando giochi contro la Juve ti accorgi di tante cose e non puoi tifarla più" - Il mio idolo era Tardelli, mi piaceva da matti come stava in campo". Scrive msn.com