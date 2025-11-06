Juventus Fuser racconta il derby tra tifo bianconero e maglia del Torino

Ilprimatonazionale.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex centrocampista del Torino Diego Fuser si è raccontato alla Gazzetta dello Sport. Il passato da tifoso bianconero, la militanza nel Torino e la tragedia della morte del figlio. Fuser ha raccontato di essere stato un tifoso bianconero, eredità trasmessa dal papà con cui andava allo stadio. Poi il passaggio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus fuser racconta il derby tra tifo bianconero e maglia del torino

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Fuser racconta il derby tra tifo bianconero e maglia del Torino

Contenuti che potrebbero interessarti

Torino, settimana da derby: Cairo carica la squadra e il Filadelfia si prepara alla Juventus - Torino, settimana da derby: Cairo carica la squadra e il Filadelfia si prepara alla Juventus, analizza tutto Gazzetta. Come scrive tuttojuve.com

juventus fuser racconta derbyDiego Fuser 14 anni dopo la perdita del figlio: “Niente è stato più come prima”. Cosa fa oggi - Diego Fuser a 56 anni si è completamente allontanato dal mondo del calcio: il dolore per la morte del figlio Matteo lo ha segnato per sempre ... Segnala fanpage.it

juventus fuser racconta derbyFuser: "Quando giochi contro la Juve ti accorgi di tante cose e non puoi tifarla più" - Il mio idolo era Tardelli, mi piaceva da matti come stava in campo". Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Fuser Racconta Derby