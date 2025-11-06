Juve Torino streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida dell’Allianz Stadium I dettagli verso il derby della Mole

Juve Torino streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con il derby della Mole dell’Allianz Stadium valido per l’11ª giornata di Serie A 202526. È tempo di derby, è tempo di supremazia. L’Allianz Stadium si prepara a una delle sfide più sentite della stagione: sabato 8 novembre, alle ore 18:00, andrà in scena il Derby della Mole tra Juve e Torino, valido per l’undicesima giornata di Serie A. Una stracittadina che, quest’anno, assume un valore ancora più profondo: sarà il primo derby per il neo-tecnico bianconero Luciano Spalletti. Classifica Serie A: la posizione della Juventus L’effetto Spalletti contro l’emergenza Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Torino streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’Allianz Stadium. I dettagli verso il derby della Mole

