juric strattona lookman che si lamenta del cambio siamo quasi al remake di delio rossi ljajic

L'Atalanta compie un'impresa: vince al Velodrome di Marsiglia 1-0 con rete al 90esimo di Samardzic. Ma non è solo il successo bergamasco a fare notizia. Al minuto 75, sullo 0-0, Juric sostituisce Lookman che sei minuti prima si era visto annullare un gol in modo molto dubbio. Al momento del cambio evidentemente il nigeriano dice qualcosa al tecnico che lo prende per il braccio e gli dice qualcosa. Lookman sembra intimidito, poi subentrano dirigenti dell'Atalanta che portano via l'attaccante. A Sky Sport Juric prova a fare il pompiere: «Sono solite cose che commentiamo più o meno ogni domenica, una volta Napoli (il riferimento è a De Bruyne a Milano, ndr), una volta altri.

