Juric spiega in diretta tv cosa è successo con Lookman | Poi si vede tutto nello spogliatoio

Fanpage.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico torna sull'episodio accaduto nella ripresa a Marsiglia al momento della sostituzione, non gradita dal calciatore: "Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

juric spiega diretta tvJuric spiega in diretta tv cosa è successo con Lookman: “Poi si vede tutto nello spogliatoio” - Il tecnico torna sull'episodio accaduto nella ripresa a Marsiglia al momento della sostituzione, non gradita dal calciatore: "Per il bene della squadra ... Riporta fanpage.it

DIRETTA/ Atalanta Como (risultato finale 1-1): lariani, punto di personalità! (Serie A, 4 ottobre 2025) - Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento di questa sfida dove avremo a che fare con i numeri nel nostro angolo delle statistiche. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Juric Spiega Diretta Tv