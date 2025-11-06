Juric | Lookman? A caldo si esagera un po’ Bellanova | Tutto già risolto nello spogliatoio

Ecodibergamo.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL POST GARA. Dopo la sofferta ma preziosa vittoria contro il Marsiglia, Ivan Juric analizza la prestazione della squadra e minimizza le scintille con Lookman quando l’attaccante è stato sostituito. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Juric: «Lookman? A caldo si esagera un po’». Bellanova: «Tutto già risolto nello spogliatoio»

