Juric | Lookman? A caldo si esagera un po’ Bellanova | Tutto già risolto nello spogliatoio
IL POST GARA. Dopo la sofferta ma preziosa vittoria contro il Marsiglia, Ivan Juric analizza la prestazione della squadra e minimizza le scintille con Lookman quando l’attaccante è stato sostituito. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Juric: «Lookman? A caldo si esagera un po’». Bellanova: «Tutto già risolto nello spogliatoio» - Dopo la sofferta ma preziosa vittoria contro il Marsiglia, Ivan Juric analizza la prestazione della squadra e minimizza le scintille con Lookman quando l’attaccante è stato sostituito. Come scrive ecodibergamo.it
