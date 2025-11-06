Marsiglia (Francia). Tanta gioia, ma anche un sollievo per una vittoria che arriva dopo 5 settimane. Ivan Juric trasmette felicità per la vittoria, per il gol di Samardzic al 90’ che manda in archivio il risultato. Una vittoria in un campo difficile come quello del Vélodrome di Marsiglia, una vera bolgia in cui la sua Atalanta gioca, controlla, diverte. E viene premiata alla lunga. A decidere un subentrato come Samardzic, mentre si discute di chi esce – e di come esce, riferimento alla lite con Lookman – e dall’altra parte c’è un Roberto De Zerbi che recrimina per il fallo di mano non sanzionato a Ederson proprio prima della rete del serbo con un mancino all’incrocio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Juric: “Gioia e sollievo, pensiamo al bene del gruppo” De Zerbi: “Rigore? Magari le regole sono diverse…”