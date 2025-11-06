Juric che coraggio! L’Atalanta la vince con i cambi e una magia di Samardzic



Bergamo, 5 novembre – Impresa Atalanta che si lascia alle spalle la crisi con una vittoria di peso e di prestigio al Velodrome di Marsiglia, grazie ad una magia balistica al 90’ di Lazar Samardzic, appena entrato, con un tiro a giro vellutato a regalare l’1-0 alla squadra di Ivan Juric. Successo meritato, perché se fosse finita 0-0 la Dea avrebbe recriminato per le troppe occasioni fallite: un rigore sbagliato da De Ketelaere dopo tredici minuti, calciato bene ma respinto da un tuffo clamoroso del portiere avversario Rulli, poi una palla gol facile spedita in tribuna da Krstovic e un appoggio di testa da due passi di Bellanova non riuscito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Juric: «Mancato poco per vincere, partita dominata. Ci mancano 3-4 punti» - 5, questo cambia tanto perché sono difficili da recuperare». ecodibergamo.it scrive

