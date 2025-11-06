Jujutsu Kaisen rilasciato un episodio speciale che tutti possono guardare gratis prima del film

Prima del film Jujutsu Kaisen: Execution e dell'attesissima Stagione 3 nel 2026, Studio MAPPA sorprende i fan con uno special gratuito. Protagonisti Yuji e Yuta, pronti ad anticipare nuove battaglie legate al Culling Game. Jujutsu Kaisen sorprende i suoi fan: con un film in arrivo e una nuova stagione imminente, ora viene rilasciato anche uno special a sorpresa online. MAPPA alimenta l'hype degli spettatori ripercorrendo i momenti più cruciali (e oscuri) della serie, offrendo allo stesso tempo un assaggio di ciò che ci attende. Uno special gratuito per rinfrescare la memoria su Jujutsu Kaisen Lo Special "You Can Still Make It In Time! Jujutsu Kaisen Special!" è una puntata antologica pensata per ricapitolare le tappe dolorose ma decisive dell'arco di Shibuya di Jujutsu Kaisen. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jujutsu Kaisen, rilasciato un episodio speciale che tutti possono guardare gratis prima del film

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nuova action figures da Jujutsu Kaisen Yuju Itadori di Bandai - facebook.com Vai su Facebook

? PREVENDITE APERTE! Il velo è calato su Shibuya… e l’incubo ha inizio. ? JUJUTSU KAISEN: ESECUZIONE dal 8 dicembre da UCI Cinemas, in lingua originale giapponese con sottotitoli in italiano ?Prenota ora il tuo posto - X Vai su X

Jujutsu Kaisen, rilasciato un episodio speciale che tutti possono guardare gratis prima del film - Prima del film Jujutsu Kaisen: Execution e dell'attesissima Stagione 3 nel 2026, Studio MAPPA sorprende i fan con uno special gratuito. Scrive movieplayer.it

Jujutsu Kaisen: rilasciate le scene della battaglia tra Itadori e Yuta, solo per un periodo limitato - I fan di Jujutsu Kaisen possono finalmente assistere a uno scontro che ha fatto sognare, e impazzire, tutti fin dai tempi del manga: ... Lo riporta mangaforever.net

Jujutsu Kaisen, un episodio speciale è disponibile in streaming gratis - Studio MAPPA rinfresca la memoria dei fan con uno speciale gratuito che collega Shibuya, Yuta e l'attesa per la terza stagione. Riporta anime.everyeye.it