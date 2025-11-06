Jonathan Canini erede della comicità toscana in Vado a vivere con me
Oltre 100 repliche nella passata stagione, decine di migliaia di spettatori e un successo inarrestabile. Nuovo asso della comicità toscana, Jonathan Canini torna in tour con il suo esilarante spettacolo “Vado a vivere con me”. Cucinare, impostare la lavatrice, stirare e accendere il riscaldamento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Jonathan Canini. . Lo scherzo di Michele • #umorismo #parodia #halloween #genitori #figli #scuola #risate #comico - facebook.com Vai su Facebook
Jonathan Canini, erede della comicità toscana, in “Vado a vivere con me” - Oltre 100 repliche nella passata stagione, decine di migliaia di spettatori e un successo inarrestabile. Riporta milanotoday.it
Vado a vivere con me, con Jonathan Canini - Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se è la prima volta. Riporta mentelocale.it
Jonathan Canini ancora in ’Vado a vivere con me’ - Per la terza volta, infatti, il giovane comico toscano fa sold out nella sala fiorentina con il suo spettacolo tutto da ridere, ‘Vado a ... Lo riporta lanazione.it