Johnny Depp debutta come artista a Milano | in mostra le nature morte di Yesterday’s Flowers

In galleria, da Deodato Arte, arrivano due serie a tiratura limitata e non sono decisamente quel che ci si aspetta da uno come lui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Johnny Depp debutta come artista a Milano: in mostra le nature morte di Yesterday’s Flowers

Johnny Depp debutta come artista in Italia - Non solo attore, Johnny Depp debutta in Italia anche come artista, presentando due nuove edizioni limitate in collaborazione con Deodato Arte, che ospita nel suo spazio milanese "Study I" e "Study II" ... Come scrive ansa.it

