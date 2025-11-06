Jazz il maestro e l’allievo | Enrico Intra sul palco con Francesco Cavestri a Bologna

Un ragazzo di ventidue anni con la conoscenza musicale e l’esperienza di un musicista che naviga sui palcoscenici del mondo da decenni. Questa è l’impressione che si ha chiacchierando con Francesco Cavestri. Pianista, compositore e divulgatore, inserito da Forbes Italia nella lista Under 30 per il suo contributo all’innovazione musicale, premiato per due anni di seguito come più giovane miglior talento dalla rivista Musica Jazz. Dopo il sold out al Blue Note di Milano lo scorso 23 settembre, Francesco Cavestri è entrato a far parte della prestigiosa famiglia degli Artisti Steinway & Sons, che raccoglie i più importanti pianisti del mondo, di cui fa parte, per esempio, Ludovico Einaudi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Jazz, il maestro e l’allievo: Enrico Intra sul palco con Francesco Cavestri a Bologna

Argomenti simili trattati di recente

Ultimo appuntamento di Storie di Jazz! Il Maestro Bruno Cesselli ci guiderà tra le sonorità e i racconti dei giganti del post-bop, il jazz della maturità e della sperimentazione sconfinata: Miles Davis, John Coltrane, Wayne Shorter, Herbie Hancock e molti altri pro - facebook.com Vai su Facebook

Buon compleanno, Maestro: il Festival Lago d’Iseo Jazz festeggia i 90 anni di Enrico Intra - Giovedì 3 luglio, alle ore 21,00, al Lido di Sassabanek di Iseo, il festival Lago d’Iseo Jazz festeggia con una serata speciale i 90 anni di Enrico Intra. Si legge su quibrescia.it

Correggio Jazz, gran finale con Enrico Rava “The Fearless Five” - Sarà il concerto conclusivo di Correggio Jazz 2025, che esce dal mese di maggio per recuperare la ... Segnala reggionline.com

Puppets Jazz! Enrico Intra incontra i Colla per uno spettacolo tra concerto, racconto e poesia - È una creazione originale, nata da un’idea di Enrico Intra, tra i grandi padri del jazz italiano, che ha ... Riporta klpteatro.it