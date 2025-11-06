James Senese e quell’intervistina nel film Passione C’è la sua infanzia e quindi la sua vita la sua musica

Uno dei più bei film, forse il più bello, su Napoli intitolato “Passione” lo girò un regista americano. John Turturro. Un film che aveva i tratti del documentario. Una successione di suoni e di immagini. La scenografia che saltella da piazza del Gesù, una specie di campo di calcio a disposizione dei ragazzini, a piazzetta Nilo. E poi vicoli animati dagli inconfondibili rumori, da voci caratteristiche, da panni che sventolano dai balconi fino ad arrivare alla Piscina Mirabilis. È un film sul passato e sul presente di Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - James Senese e quell’intervistina nel film “Passione”. C’è la sua infanzia e quindi la sua vita, la sua musica

