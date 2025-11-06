Italia e Cina la Settimana dell’innovazione dal 13 novembre coordinata da Città della Scienza e Cnr

Italia e Cina celebrano i 55 anni di relazioni diplomatiche rilanciando la loro collaborazione nel segno della ricerca e della sostenibilità. Dal 13 al 15 novembre, a Pechino e Hangzhou, si terrà la quattordicesima edizione della Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dellInnovazione, coordinata da Città della Scienza insieme al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e alle autorità scientifiche di Pechino e della provincia di Zhejiang. L’iniziativa, promossa dai Ministeri dell’università e della ricerca dei due Paesi, rappresenta uno dei principali momenti di cooperazione bilaterale nell’ambito del Piano d’azione 2024-2027 per il rafforzamento del partenariato strategico globale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

