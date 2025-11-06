Israele | Il corpo restituito è dell' ostaggio americano Itay Chen

La bara era stata consegnata da Hamas alla Croce Rossa. I coloni assaltano la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele: "Il corpo restituito è dell'ostaggio americano Itay Chen"

Gaza, Hamas restituisce il corpo di in militare Idf e riceve quelli di 15 palestinesi - I funzionari dell’ospedale di Gaza affermano di aver ricevuto i corpi di 15 palestinesi da Israele, in seguito al ritorno, ieri sera da Gaza, dei resti del sergente maggiore delle Idf Itay Chen. Riporta ilsole24ore.com