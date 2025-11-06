Ismaele ingannato seviziato e ucciso a 17 anni a Sant' Angelo in Vado Ambera rinuncia alla Cassazione e va in carcere | deve scontare 5 anni e 3 mesi

Corriereadriatico.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SANT?ANGELO IN VADO Ambera Saliji, 29 anni, è stata prelevata nei giorni scorsi dai carabinieri e portata in carcere nella sezione femminile di Pesaro. La ragazza è stata. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

ismaele ingannato seviziato e ucciso a 17 anni a sant angelo in vado ambera rinuncia alla cassazione e va in carcere deve scontare 5 anni e 3 mesi

© Corriereadriatico.it - Ismaele ingannato, seviziato e ucciso a 17 anni a Sant'Angelo in Vado. Ambera rinuncia alla Cassazione e va in carcere: deve scontare 5 anni e 3 mesi

Altri contenuti sullo stesso argomento

ismaele ingannato seviziato uccisoIsmaele ingannato, seviziato e ucciso a 17 anni a Sant'Angelo in Vado. Ambera rinuncia alla Cassazione e va in carcere: deve scontare 5 anni e 3 mesi - SANT’ANGELO IN VADO Ambera Saliji, 29 anni, è stata prelevata nei giorni scorsi dai carabinieri e portata in carcere nella sezione femminile di Pesaro. Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Ismaele Ingannato Seviziato Ucciso