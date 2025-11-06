Ismaele ingannato seviziato e ucciso a 17 anni a Sant' Angelo in Vado | Ambera portata in carcere

SANT?ANGELO IN VADO Ambera Saliji, 29 anni, è stata prelevata nei giorni scorsi dai carabinieri e portata in carcere nella sezione femminile di Pesaro. La ragazza è stata. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ismaele ingannato, seviziato e ucciso a 17 anni a Sant'Angelo in Vado: Ambera portata in carcere

