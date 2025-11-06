Intossicati al ristorante di sushi | 11 in ospedale

Jesi, 6 novembre 2025 – Nel week end vanno a mangiare nel nuovo ristorante sush i, ma dopo alcune ore si sentono male. Nausea, vomito, crampi addominali e capogiri. In 11, con mezzi propri o facendosi accompagnare da amici e familiari, hanno raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani dove è stata riscontrata loro una intossicazione o meglio una tossinfezione alimentare che come sintomi da’ diarrea e vomito per una giornata. Achille Polonara, il coma e i 10 giorni di buio: “Era come fossi in un’altra città, ma sentivo Erika. Poi quella canzone di Olly e le lacrime” Intossicazione alimentare dopo il pranzo di sushi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

