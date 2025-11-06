Milano, 5 novembre 2025 – Per Cristian Chivu prendere un gol, il primo in questa Champions League, non sarebbe stato un dramma. “A volte rispetto ad un 1-0 mi piace anche vincere 4-3”, le sue parole della vigilia. Forse però, un 2-1 con il Kairat, nove reti incassate con Sporting e Real Madrid, n on era la sua massima ambizione estetica. Ritrovarsi in vetta dopo quattro turni, con Bayern Monaco e Arsenal, quello sì, conta. Per l'Inter la missione è compiuta, l'avvio light è stato sfruttato con quattro vittorie in quattro gare. L'ultima recita è stata la meno convincente, il Kairat è rimasto in partita sino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, quattro su quattro: ma con il Kairat suda fino alla fine