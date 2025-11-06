Inter quattro su quattro | ma con il Kairat suda fino alla fine
Milano, 5 novembre 2025 – Per Cristian Chivu prendere un gol, il primo in questa Champions League, non sarebbe stato un dramma. “A volte rispetto ad un 1-0 mi piace anche vincere 4-3”, le sue parole della vigilia. Forse però, un 2-1 con il Kairat, nove reti incassate con Sporting e Real Madrid, n on era la sua massima ambizione estetica. Ritrovarsi in vetta dopo quattro turni, con Bayern Monaco e Arsenal, quello sì, conta. Per l'Inter la missione è compiuta, l'avvio light è stato sfruttato con quattro vittorie in quattro gare. L'ultima recita è stata la meno convincente, il Kairat è rimasto in partita sino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
"All'Inter ho passato quattro anni meravigliosi" Sinisa Mihajlovic prima di Samp-Inter del marzo 2015 - facebook.com Vai su Facebook
Inter, che fatica: batte 2-1 il Kairat ed è ancora a punteggio pieno. Ma adesso... - I nerazzurri vincono di misura e non riescono a migliorare più di tanto la differenza reti in attesa dei big match contro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Dortmund ... Come scrive corrieredellosport.it
Inter, quattro su quattro: ma con il Kairat suda fino alla fine - Poker di vittorie in Champions per i nerazzurri, in testa alla classifica con Bayern Monaco e Arsenal. Si legge su sport.quotidiano.net
Inter a punteggio pieno in Champions: battuto anche il Kairat. Samardzic eurogol e vittoria Atalanta - La squadra di Chivu conquista altri tre punti grazie alle reti di Lautaro e Carlos Augusto. Da tuttosport.com